Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda düzenlenen saldırıyla ilgili hukuki sürecin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/108 Esas sayılı dosyası kapsamında, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Soykırım" suçundan kırmızı bülten talebi

Mahkemenin 14 Temmuz 2026 tarihinde Netanyahu ve Moskovitch hakkında yakalama emri verdiğini hatırlatan Bakan Gürlek, uluslararası adli sürecin işletildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında 'Soykırım' suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir."

Bakan Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahalede bulunulması ve aktivistlerin alıkonulması nedeniyle sanıkların ağır suçlamalarla yargılandığını belirtti.

Netanyahu ve Moskovitch'in yargılandığı suçlar şunlar:

İnsanlığa karşı suç

Soykırım

Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Kasten yaralama

Eziyet

Mala zarar verme

Nitelikli yağma

Ulaşım araçlarının kaçırılması

“Bütün imkânları kararlılıkla kullanacağız”

İsrail yönetiminin hukuk tanımaz tavrına tepki gösteren Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye'nin kararlılık mesajını yineledi:

"Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."