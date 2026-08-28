Türkiye'den Suriye vatandaşlarına yönelik vize düzenlemesi
Suriye diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye giriş, transit geçiş ve turistik seyahatlerinde vize muafiyeti getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye giriş ve geçişlerinde vize muafiyeti sağlandı.
Resmî Gazete'de yayımlanan 11671 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince düzenleme yapıldı.
Karara göre, Suriye diplomatik pasaport hamili vatandaşlar Türkiye'de göreve atanmalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.