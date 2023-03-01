  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Türkiye'den Yunanistan'a taziye mesajı
Takip Et

Türkiye'den Yunanistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 32 kişi ölmüş, 85 kişi yaralanmıştı.