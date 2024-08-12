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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli duyurdu: Türkiye'den Yunanistan'a uçak ve helikopter yardımı

Türkiye, Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndermek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli duyurdu: Türkiye'den Yunanistan'a uçak ve helikopter yardımı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

 

 

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