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Türkiye'den Yunanistan'a yardım teklifi

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Türkiye'den Yunanistan'a yardım teklifi
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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi. Yunan tarafı ise konuyu değerlendirip gerekirse yardım talep edeceği yanıtını verdi.

Yunanistan yangınlarla mücadele ediyor

Yunanistan ormanlarını ve yerleşim birimlerini etkisi altına alan şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği belirtildi. Polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

Ülkenin yarısı 'Kırmızı Alarm' altında

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

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