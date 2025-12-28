  1. Ekonomim
  3. Türkiye–Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor: İşte tarih
Türkiye ile Ermenistan arasında 1993’ten bu yana kapalı olan kara sınırının, 1 Ocak 2026 itibarıyla sınırlı geçişlere açılmasının planlandığı bildirildi. Sınırın ilk etapta yalnızca üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahiplerine açık olması öngörülüyor.

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya merkezli Lenta’nın aktardığına göre, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın 32 yıl aradan sonra açılması gündemde. Ermeni gazetesi Hraparak, söz konusu bilginin diplomatik kaynaklara dayandığını yazdı.

Haberde, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme süreci özel temsilcisi Serdar Kılıç tarafından Erivan’a iletilen resmi bir belgede, sınırın 1 Ocak 2026 tarihinde açılmasının planlandığının belirtildiği ifade edildi. Ancak sınır geçişlerinin ilk aşamada yalnızca üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleriyle sınırlı olacağı kaydedildi.

Yük taşımacılığı henüz hazır değil

Belgede ayrıca, Gürcistan üzerinden Ermenistan’a yönelik yük taşımacılığına ilişkin bir transit önerisinin de yer aldığı aktarıldı. Hraparak, Türkiye’nin iki ülke arasında doğrudan yük taşımacılığına henüz hazır olmadığına dikkat çekti.

Türkiye–Ermenistan sınırı, 1993 yılında Dağlık Karabağ süreci nedeniyle genel geçişlere kapatılmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınırların yakın zamanda açılabileceğini ifade etmişti.

