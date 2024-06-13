Türkiye'nin %71'i bu yıl Kurban Bayramı'nı evinde geçirecek

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 71,4'ü Kurban Bayramı'nı evinde karşılayacak.

Yüzde 24,3'ü aile veya akraba ziyaretine gitmeyi planlarken, tatile gideceğini belirtenler ise yüzde 4,2. Kadınların yüzde 3'ü tatil planını yurt dışından, erkeklerin ise yüzde 3,7'si yurt içinden yana yapıyor. Bayramda tatile gideceğini belirtenlerde en yüksek oran yüzde 6,9 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılara ait.

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 71,4'ü Kurban Bayramı'nı evinde karşılayacak. Yüzde 24,3'ü aile veya akraba ziyaretine gidecekken yüzde 2,4'ü yurt içi tatiline ve yüzde 1,8'i de yurt dışı tatiline çıkacağını söylüyor.

Kadınların yüzde 75,7'si Kurban Bayramı'nı kendi evinde geçirecek

Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadınların yüzde 75,7'si Kurban Bayramı'nı kendi evinde geçireceğini belirtirken bu oranın erkeklerdeki karşılığı yüzde 67. Bayramda aile veya akraba ziyaretine gitmeyi planladığını ifade edenlere bakıldığında, kadınların oranı yüzde 20,1 olarak belirleniyor ve erkeklerde bu oran yüzde 28,7'ye kadar yükseliyor.

Kadınların yüzde 4,2'si erkeklerin de yüzde 4,3'ü bayramı tatilde geçireceğini söylüyor. Araştırmada, kadınların tatil planının ağırlıklı olarak yurt dışından yana olduğu ortaya çıkıyor. Erkeklerin yalnızca 0,6'sı yurt dışına gideceğini ifade ederken kadınlarda bu oran yüzde 3 olarak araştırmaya yansıyor. Bayram tatilini yurt içinde geçireceğini söyleyenlerde ise durum şu şekilde; kadınlar yüzde 1,2; erkekler yüzde 3,7.

Çalışan kesim için Kurban Bayramı tatil fırsatına döndü

Kurban Bayramı'ndan sonraki iki günün hafta sonu tatili ile birleştirilmesinin ardından, özellikle çalışan kesim için Kurban Bayramı, aynı zamanda bir tatil fırsatına döndü. Araştırmada sonuçları da bu durumu destekler nitelikte. Yurt dışı ve yurt içi tatil seçenekleri birlikte ele alındığında ilk sırada yüzde 6,9 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar yer alıyor. 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 3,3'ü, 55 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 1,7'si bayramı tatilde geçirmeyi planlıyor.

Tatil tercihini yurt dışından yapacaklarda ilk sırayı yüzde 4,3 ile 35-54 yaş grubu alıyor. Tatilini yurt içinde yapmayı tercih edenlerde ise en yüksek katılım yüzde 2,9 ile 18-34 yaş grubundaki gençler oluşturuyor.

55 yaş ve üzerinin yüzde 79'u bayramı evinde geçireceğini söylerken yüzde 19,3'ü ise aile veya akraba ziyaretinde olacağını belirtiyor. 35-54 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 70,5'i de bayramı evde karşılamayı planlıyor ve yüzde 22,6'sı aile / akraba ziyaretlerinde bulunacağını ifade ediyor. Bayramı evinde karşılayacağını söyleyenlerin yaş dağılımlarına bakıldığında en düşük yüzde 66,6 ile 18-34 yaş grubu çıkıyor. 18-34 yaş aralığındaki gençler, yüzde 30,1 ile diğer yaş gruplarına göre daha çok aile veya akraba ziyareti yapmayı planlıyor.

Araştırma 2 bin 503 kişinin katılımıyla gerçekleşti

Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katıldığı 28 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.