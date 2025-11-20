  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye’nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43’e yükseldi
Takip Et

Türkiye’nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43’e yükseldi

Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43’e yükseldi
Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yenice ıhlamur balının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Karabük'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 39 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı."

Böcek ailesi soruşturması: Otel ilaçlaması yapan kişi sertifikasız çalıştığını kabul ettiBöcek ailesi soruşturması: Otel ilaçlaması yapan kişi sertifikasız çalıştığını kabul ettiGündem
Gündem
Ağıralioğlu'ndan CHP'ye: Bunu şimdi demeyecekse ne zaman diyecek?
Ağıralioğlu'ndan CHP'ye: Bunu şimdi demeyecekse ne zaman diyecek?
CHP'den TRT'ye yürüme kararı: Tarih verildi
CHP'den TRT'ye yürüme kararı: Tarih verildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı AYM'ye taşındı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı AYM'ye taşındı
İkinci zehirlenme vakası! Aynı apartmanda biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
İkinci zehirlenme vakası! Aynı apartmanda biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı
Sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı
Gıda zehirlenmelerinin araştırılma önerisi TBMM'de reddedildi
Gıda zehirlenmelerinin araştırılma önerisi TBMM'de reddedildi