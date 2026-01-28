Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreye ulaştı

Türkiye'nin ulaşım altyapısında stratejik öneme sahip bölünmüş yol ağında 30 bin kilometre hedefinin aşılması dolayısıyla düzenlenen "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı", 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle, Türkiye’nin karayolu ağındaki bu tarihi eşik kamuoyu ile paylaşılacak.

"Yüzde 393'lük rekor artış"

TRT Haber'in aktardığına göre Bakanı Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin son 22 yılda karayolu ulaşımında katettiği mesafeye dikkati çekti.

Bölünmüş yol uzunluğunun 2002 yılında yalnızca 6 bin 101 kilometre olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Bu uzunluğu yüzde 393 artırarak 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık. Dünyanın çevresinin 4’te 3’ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık." bilgisini paylaştı.

Ekonomiye ve çevreye dev katkı

Bölünmüş yol projelerinin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp ekonomi ve çevre üzerinde de doğrudan olumlu etkiler yarattığını vurgulayan Uraloğlu, şu verileri paylaştı;

Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan ise 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Çevresel etkiler bakımından da çok önemli bir başarıya imza attık. 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği miktara eş değer olan tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunu bertaraf ettik.

Tünel ve köprü uzunluklarında devasa artış

Bakan Uraloğlu, karayolu ağının teknolojik ve yapısal standartlarının da yükseltildiğini ifade etti. 2002 yılından bugüne yapılan yatırımlarla; Bitümlü sıcak karışımlı yol ağının yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunun yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye,

311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunun ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye çıkarıldığını kaydetti.

Otoyol artış hızında Avrupa birinciliği

Türkiye'nin otoyol hedeflerine de değinen Uraloğlu, mevcut otoyol ağının 3 bin 796 kilometreye ulaştığını, 2028 yılı sonunda ise bu rakamı 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Uraloğlu, "Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında, son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inci sıradayız. Bu yatırımlar sadece konforu değil, güvenliği de beraberinde getirdi. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybını yüzde 81 oranında azalttık" değerlendirmesinde bulundu.