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Türkiye'nin BRICS başvurusu ve zirveye katılımı sonrası AB'den uyarı

Türkiye, üyelik başvurusunun ardından dün başlayan BRICS zirvesine katıldı. Batı başvuruyu yakından takip ederken AB Komisyonu sözcüsü, Türkiye'nin zirveye katılımına iilişkin, aday ülkelerin Rusya'ya yönelik tutumunun AB ile uyumlu olmasını beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin BRICS başvurusu ve zirveye katılımı sonrası AB'den uyarı
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Avrupa Birliği (AB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenen BRICS zirvesine katılmasını dolaylı olarak eleştirerek, Türkiye'ye Rusya ile ilişkiler konusunda uyarıda bulundu.

Erdoğan'ın BRICS zirvesine katılmasına ilişkin bir soruya yanıt veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, her liderin istediği her yere seyahat etme özgürlüğü olduğunu belirtti, ancak AB'ye aday ülkelerin "BM Sözleşmesi'ni ihlal eden Rusya'yı uluslararası alanda mümkün olduğunca izole etme" politikasıyla uyumlu hareket etmesini bekledikleri vurgusu yaptı.

"Stratejik yönelim" vurgusu

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DW Türkçe'nin aktardığına göre, "Tüm aday ülkelerden AB değerlerini kararlılıkla ve tereddüt etmeksizin desteklemelerini, varılan anlaşmaların getirdiği yükümlülüklere saygı göstermelerini ve dış politika ile güvenlik konusundaki kararlarımızla uyumlu olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuşan Stano, bu ortak değerler ve çıkarların, aday ülkelerin "stratejik yönelimleri" için önemli bir işaret olduğunu da sözlerine ekledi.

AB'nin Rusya'ya yönelik tutumunun "çok net" olduğunu belirten Stano, bu siyaseti "yaptırımlar uygulamak, izole etmek, Rusya ile temastan kaçınmak" olarak özetledi. Tüm aday ülkelerden de Rusya ve Putin ile temastan kaçınmaları beklentisi içinde olduklarını ifade eden Stano, "AB'ye katılım konusunda ilerleme sağlanmasını umut ediyorlarsa AB'nin tutum ve kararları ile uyum içinde olmaları beklenmektedir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS zirvesi ile Rusya'nın uluslararası alanda yalnızlaşmadığını göstermeye çalıştığını savunan Stano, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesine katılan liderlerin Putin'e Ukrayna'ya yönelik savaşı "derhal sona erdirme" çağrısı yapması gerektiğini söyledi.

Kremlin: NATO ve AB üyeliği engel değil

BRICS zirvesine Erdoğan'ın yanı sıra Çin, Hindistan, Güney Afrika, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılıyor. Zirvede, Türkiye'nin de üye olmak istediği BRICS'in gelecekteki genişleme süreciyle ilgili mesajların da çıkması bekleniyor.

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin olası BRICS üyeliği konusunda yaptığı açıklamada NATO veya AB üyeliğinin, BRICS için engel teşkil etmediğini söyledi. Peskov, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının "BRICS'in temel yaklaşımı açısından bir engel oluşturmadığını" belirtti.

AB üyeliğinin de BRICS için bir engel olmadığını ifade eden Peskov, BRICS'in katılımcılar ve ortaklar için şartlar koymadığına dikkati çekti. Peskov, "Bunlar NATO'nun, AB'nin koymaktan hoşlandığı koşullar: Ya AB ile olacaksın ya da Rusya ile. Ya BRICS'tesin ya da NATO'da. Ama BRICS içinde kimse böyle şeyler söylemiyor ve bu da örgütü daha cazip kılıyor" şeklinde konuştu. Peskov, BRICS'e üyelik için "aynı kalkınma vizyonunu paylaşan üyeleri bir araya getiren siyasi irade"nin önemli olduğunu vurguladı.

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