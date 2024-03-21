Türkiye'nin CDS puanı faiz kararına nasıl tepki verdi? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırmasının ardından, dünü 336'yla kapatan Türkiye'nin CDS puanı, ABD piyasaları henüz açık olmamasına rağmen gevşemeye başlayarak 318'e kadar çekildi. Uzmanlar, CDS'in 280'e kadar gevşemesini bekliyor.
Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) dün 18,6 baz puanlık yükselişle 341 puana çıktı ve böylelikle yaklaşık olarak 3,5 ayın zirvesine ulaşmıştı. Dünkü kapanışı 336 puanla yapan CDS, Merkez Bankası kararı sonrası, ABD piyasaları kapalı olmasına rağmen hemen tepki vererek gevşedi. 318'e kadar çeklien CDS'in ABD piyasalarında işlemlerin başlamasıyla daha da düşmesi beklemniyor.
Öte yandan ekonomi uzmanları, Türkiye'nin CDS'inin 280'e kadar çekilebileceği yorumunda bulunuyor.