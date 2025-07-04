Türkiye'nin dört bir yanında orman yangını çıktı: İşte dakika dakika son durum

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Bir çok ilde orman yangını çıktı. İzmir'deki yangınlar günlerdir devam ederken, yangından geriye kalan manzaralar yürek burktu.

İzmir'de ciğerlerimiz yanarken Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Muğla'nın Milas ve Fethiye ilçelerinde, Hatay, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de de orman yangını çıktı. Bursa'nın Yenişehir, Kahramanmaraş'ın Andırın, Balıkesir'in Savaştepe ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Yurt genelinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin kara ve hava gücüyle mücadelesi aralıksız sürüyor.

İşte dakika dakika orman yangınlarıyla ilgili son durum...

17:00 Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan yaptığı çalışma sonrası kontrol altına alındı.

16:55 Bir yangın da Kocaeli'nde

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

16:52 Hatay’da orman yangını çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Çökek Yaylası arasında bulunan ormanlık alanda heniz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüme riski taşırken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için su tankerlerinin de olduğu araçlarla yoğun bir müdahale sürdürülüyor.

16:40 Muğla'nın Fethiye ilçesinde de yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

16:35 Milas'ta ikinci orman yangını başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

16:20 Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Kumarlı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

15:10 Eskişehir'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Kütahya ve Bolu'dan ekiplerin de desteğe geldiği yangına, 3 helikopter, 51 araç ve 227 personelle müdahale edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

15:08 Bir yangın da Kahramanmaraş'ta çıktı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Kıyıkcı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgede esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

15:05 Buca'da orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 29 Haziran'da ailesinin evini benzin dökerek kundaklayıp, çevre yolu kenarında ormanlık alanı ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.Ö. tutuklandı.

15:00 Muğla'nın Milas ilçesinde de yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

14:45 Bir yangın da Balıkesir'de çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

14:30 AFAD'dan Ödemiş'teki orman yangınıyla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangını kontrol altına alma, söndürme ve soğutmaya yönelik çalışmaların 14'ü hava aracı toplam 182 araç ve 540 personelle yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

14:20 Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

13:15 Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anız yangını ormana sıçradı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

13:00 Buca'da yangın devam ediyor

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde 2 işçi inşaat demirlerini spiral makinesi ile kestikleri sırada çöplere sıçrayan alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Dün 15.50 sıralarında başlayan yangın gece boyunca ilerleyişini sert rüzgarla birlikte sürdürürken yangın ikinci gününde büyük oranda kontrol altına alındı.

4 uçak ve 11 helikopterin havadan müdahale ettiği yangın, Sarnıç Gölet civarında devam ediyor. Zaman zaman alevlerin yükseldiği yangında hava araçların yangının hemen yanı başındaki Sarnıç Gölet'ten aldıkları sularla alevlerin ilerleyişinin önüne geçiyor.

Karadan da orman ve itfaiye ekipleri yoğun bir gayret gösterirken, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde bir yandan da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili 2 işçinin jandarmadaki gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

12:45 Bir yangın da Eskişehir'de çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.

12:00 Son bir haftada çıkan 624 yangından 622'si kontrol altında

Sıcaklıkların yüksek seyrettiği son dönemde orman yangınlarında artış yaşanırken, yılın 6 ayında çıkan 3 bin 44 yangından 624'ü sadece geride kalan bir haftada gerçekleşti. Bu süreçte, İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da ciddi düzeydeki yangınlarla mücadele edilirken, söz konusu 624 yangından 622'si kontrol altına alındı.