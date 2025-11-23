Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde Türkiye'nin gelecek yıl düzenlenecek COP31'in başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum açıklamasında, Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş, evinden edilmiş tüm mazlumların sözünü yükselteceğini belirtti.

"Tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum"

COP31 boyunca insanlığın ve dünyanın acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri, Türkiye ve Avustralya'nın birlikte ortaya koyacağını aktaran Kurum, "Bugün Avustralya ve Türkiye, Anzaklar ve Türkler Çanakkale'de yaşadıkları ortak acıları dostluğun, işbirliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Aldığımız kararlar hayırlı olsun"

COP31 sürecinde Türkiye'ye destek olan Avustralya​​​​​​​ Hükümetine, görüşmelere ara buluculuk eden COP29 ile COP30'a başkanlık eden Azerbaycan ve Brezilya'ya teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti:

"Aldığımız kararların şimdiden tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımız Türkiye'ye bekliyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum."

COP nedir?

Her yıl 197 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP toplantısında, ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor.

BM nezdinde düzenlenen "Taraflar Konferansı"nda (COP) "Taraflar" tanımı 1992 yılında ilk BM İklim Anlaşması'na imza atan ülkeleri ifade ediyor.

Bu kapsamda, COP, 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olarak, küresel iklim kriziyle mücadele mekanizmalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Sözleşmeye taraf olan ülkeleri bir araya getiren bu zirvelerin ilki, 1995'te Almanya'nın Berlin kentinde düzenlendi.

COP'ta ev sahipliği süreci nasıl belirleniyor

COP'ta ev sahiplerinin belirlenmesi için aday ülkeler arasında uzlaşma sağlanması gerekiyor. Bunun için de aday ülkelerin kendi aralarında anlaşmaları bekleniyor.

Herhangi bir taraf ülke tarafından resmi bir itiraz yapılmadığında mutabakat sağlanmış kabul ediliyor. Aksi takdirde zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin merkezi olan Almanya'nın Bonn kentinde yapılıyor.

Her yıl düzenlenen COP zirvesinin ev sahipliği, BM'de 5 bölgeye ayrılıyor. Zirveye geçen yıl Doğu Avrupa grubundaki Azerbaycan ev sahipliği yaptı. Bu yılki zirvenin ev sahibi ise Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan Brezilya oldu.

2026'da da ev sahipliği sırası ise Türkiye'nin de dahil olduğu "Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubundaydı.