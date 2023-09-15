'Türkiye'nin dahil olmadığı koridorların etkin olması mümkün değil'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katıldı.

Fidan, "Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Fidan, "Orta Doğu’da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz." dedi.

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