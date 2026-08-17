Türkiye’nin deniz parkı kararına Yunanistan’dan itiraz geldi

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Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları tartışmalarının merkezinde yer alan iki bölgeyi “Deniz Milli Parkı” ilan etmesi, Yunanistan’da geniş yankı buldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kuzey Ege’de Çanakkale ve Gökçeada açıklarını kapsayan alan ile Muğla-Antalya hattındaki Fethiye-Kaş açıkları koruma statüsüne alındı.

Yunan basınından Türkiye’nin deniz parkı kararına dikkat çeken yorum

Kararla oluşturulan Kuzey Ege Deniz Milli Parkı’nın Limni ile Semadirek adaları arasındaki hatta uzandığı; Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı’nın ise Rodos ile Meis arasındaki sulara kadar genişlediği belirtiliyor. Yunan basınında karar, Ankara’nın çevre koruma adımıyla deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini aynı zeminde görünür kıldığı bir hamle olarak değerlendirildi.

Yunanistan’da yayımlanan *To Vima*, Türkiye’nin kararını Atina’nın Güney Ege’de planladığı deniz parkları ve Deniz Mekansal Planlaması adımlarına diplomatik yanıt olarak yorumladı. Haberde, Ankara’nın adaların 6 deniz milini aşan alanlarda egemenlik hakkı bulunmadığı ve kıta sahanlığının iki ülkenin ana karaları esas alınarak belirlenmesi gerektiği tezini koruma statüsüyle birlikte öne çıkardığı değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan’dan Türkiye’nin deniz koruma alanı kararına tepki

Atina yönetimi ise ilan edilen hatların Yunanistan’ın kıta sahanlığı ve uluslararası sularla kesiştiğini savunarak karara tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası deniz hukukuna göre hiçbir ülkenin kendi ulusal yetki sınırları dışındaki açık deniz alanlarında tek taraflı koruma sahası oluşturamayacağını ileri sürdü.

Yunan kaynaklar, özellikle Meis ile Rodos arasındaki geniş alanın kapsama alınmasının çevresel denetim açısından da tartışmalı olduğunu belirtiyor. Türk tarafında ise bu adım, Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları tartışmalarında geri adım atılmayacağı mesajı olarak okunuyor.

Ege ve Doğu Akdeniz’de gözler sonbahara çevrildi

Kararın zamanlaması da Atina’da dikkatle izleniyor. Yunan basını, ilanların Fransız *Meridiem* şirketinin Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesine katılması ve Atina’nın Mavi Vatan konseptine karşı hazırladığı yasa tasarısı süreciyle aynı döneme denk geldiğine işaret etti. Sonbaharda beklenen NAVTEX duyuruları ve kablo döşeme faaliyetleriyle bölgede diplomasi trafiğinin artabileceği değerlendiriliyor.