Türkiye'nin dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda yüzde 30 eridi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 3 Ağustos Pazartesi gününe 13.544,32 puandan başladı. Endeks ay içinde en düşük 13.376,01 puanı gördü. 26 Ağustos seansında 14.730,20 puanla en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos ayını 14.334,06 puandan kapattı. Bu hareketlilik pay piyasalarında varlığı bulunan iş insanlarının servetlerini etkiledi.

Ağustos ayında listenin üst ve alt basamaklarında yer değiştirmeler yaşandı. Şaban Cemil Kazancı'nın serveti 4,8 milyar dolardan 4,6 milyar dolara indi. Kazancı 200 milyon dolar kayıp yaşadı.

Feridun Geçgel ağustos ayında servetini artırdı. Geçgel'in varlığı 3,7 milyar dolardan 4,3 milyar dolara ulaştı. Servetine 600 milyon dolar ekledi. Hamdi Akın ve ailesinin 2,4 milyar dolar olan portföyü 2,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Murat Vargı'nın serveti 997,1 milyon dolara geriledi. Vargı 1 milyar dolar barajının altına indi.

Yıl geneline bakıldığında Feridun Geçgel servetini 2,8 milyar dolardan 4,3 milyar dolara çıkardı. Hamdi Akın ve ailesi varlığını 1,6 milyar dolardan 2,7 milyar dolara taşıdı. Erman Ilıcak 2,8 milyar dolardan 3,7 milyar dolara ulaştı. İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 1,2 milyar dolardan 1,1 milyar dolara indi.

Toplam servet 100 milyar doların altına indi

Yılın başında 100 milyar dolar sınırını rahatlıkla aşan toplam servet hacminde önemli bir daralma kaydedildi. Güncel tabloya göre listedeki 35 ismin toplam serveti 96,7 milyar dolara geriledi. Forbes Türkiye, mart ayında yıllık Türk Dolar Milyardeleri listesini açıkladığında listede 43 milyarder bulunuyordu.

Forbes'un haberine göre, servetlerini yurt dışında elde eden isimler listeden çıkarıldığında tablo tamamen değişti. ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren Hamdi Ulukaya, Eren Özmen, Fatih Özmen ve Uğur Şahin hariç tutulduğunda, Türkiye merkezli milyarderlerin toplam serveti 67,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Yurt dışı merkezli bu dört ismin toplam varlığı ise tek başına 29,1 milyar doları buldu.

Aşağıdaki tablo en zengin Türkleri, dünya sıralamalarını ve güncel servetlerini gösteriyor. Koyu renkli olanların servetlerinin kaynağı Türkiye değil.