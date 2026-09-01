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Türkiye'nin dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda yüzde 30 eridi!

Borsa İstanbul'da yaşanan endeks değişimleri ve küresel piyasa hareketleri, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesindeki servet dağılımını ağustos ayında yeniden şekillendirdi. Turkcell'in kurucusu Murat Vargı, milyarderlik sınırında geziniyor. Milyarderlerin toplam serveti ise 67,6 milyar dolar seviyesinde.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda yüzde 30 eridi!
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 3 Ağustos Pazartesi gününe 13.544,32 puandan başladı. Endeks ay içinde en düşük 13.376,01 puanı gördü. 26 Ağustos seansında 14.730,20 puanla en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos ayını 14.334,06 puandan kapattı. Bu hareketlilik pay piyasalarında varlığı bulunan iş insanlarının servetlerini etkiledi.

Ağustos ayında listenin üst ve alt basamaklarında yer değiştirmeler yaşandı. Şaban Cemil Kazancı'nın serveti 4,8 milyar dolardan 4,6 milyar dolara indi. Kazancı 200 milyon dolar kayıp yaşadı.

Feridun Geçgel ağustos ayında servetini artırdı. Geçgel'in varlığı 3,7 milyar dolardan 4,3 milyar dolara ulaştı. Servetine 600 milyon dolar ekledi. Hamdi Akın ve ailesinin 2,4 milyar dolar olan portföyü 2,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Murat Vargı'nın serveti 997,1 milyon dolara geriledi. Vargı 1 milyar dolar barajının altına indi.

Yıl geneline bakıldığında Feridun Geçgel servetini 2,8 milyar dolardan 4,3 milyar dolara çıkardı. Hamdi Akın ve ailesi varlığını 1,6 milyar dolardan 2,7 milyar dolara taşıdı. Erman Ilıcak 2,8 milyar dolardan 3,7 milyar dolara ulaştı. İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 1,2 milyar dolardan 1,1 milyar dolara indi.

Toplam servet 100 milyar doların altına indi

Yılın başında 100 milyar dolar sınırını rahatlıkla aşan toplam servet hacminde önemli bir daralma kaydedildi. Güncel tabloya göre listedeki 35 ismin toplam serveti 96,7 milyar dolara geriledi. Forbes Türkiye, mart ayında yıllık Türk Dolar Milyardeleri listesini açıkladığında listede 43 milyarder bulunuyordu. 

Forbes'un haberine göre, servetlerini yurt dışında elde eden isimler listeden çıkarıldığında tablo tamamen değişti. ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren Hamdi Ulukaya, Eren Özmen, Fatih Özmen ve Uğur Şahin hariç tutulduğunda, Türkiye merkezli milyarderlerin toplam serveti 67,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Yurt dışı merkezli bu dört ismin toplam varlığı ise tek başına 29,1 milyar doları buldu. 

Aşağıdaki tablo en zengin Türkleri, dünya sıralamalarını ve güncel servetlerini gösteriyor. Koyu renkli olanların servetlerinin kaynağı Türkiye değil. 

Dünya Sırası İsim Servet Sektör / Odak Noktası
289 Hamdi Ulukaya 11,7 milyar dolar Gıda
602 Eren Özmen 6,7 milyar dolar Havacılık ve Uzay
643 Fatih Özmen 6,4 milyar dolar Havacılık ve Uzay
815 Murat Ülker 5,2 milyar dolar Gıda
929 Şaban Cemil Kazancı 4,6 milyar dolar Enerji
985 Uğur Şahin 4,3 milyar dolar Biyoteknoloji
1003 Feridun Geçgel 4,3 milyar dolar Endüstri / Ekipman
1171 Erman Ilıcak 3,7 milyar dolar İnşaat
1451 Ferit Faik Şahenk 2,9 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
1516 Semahat Sevim Arsel 2,8 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
1549 Hamdi Akın ve ailesi 2,7 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
1554 Filiz Şahenk 2,7 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
1560 Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolar Savunma (İHA/SİHA)
1643 İpek Kıraç 2,6 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
1725 Mustafa Rahmi Koç 2,4 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
1728 Haluk Bayraktar 2,4 milyar dolar Savunma (İHA/SİHA)
2089 Mehmet Sinan Tara ve ailesi 2,0 milyar dolar İnşaat
2141 Mustafa Küçük 2,0 milyar dolar Perakende (Moda)
2149 Nihat Özdemir 2,0 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
2149 Sezai Bacaksız 2,0 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
2229 Mehmet Ali Aydınlar 1,9 milyar dolar Sağlık (Hastaneler)
2272 Hüsnü Özyeğin 1,9 milyar dolar Finans, Holding
2301 Şefik Yılmaz Dizdar 1,8 milyar dolar Perakende (Moda)
2608 Ahmet Çalık 1,6 milyar dolar Enerji, Finans, İnşaat
2646 Deniz Şahenk 1,5 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
2688 Turgay Ciner 1,5 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
2771 Bülent Eczacıbaşı 1,4 milyar dolar İlaç, Holding
2916 Mustafa Latif Topbaş 1,3 milyar dolar Gıda, Perakende
3036 Ahmed Afif Topbaş 1,2 milyar dolar Gıda Perakende
3042 Faruk Eczacıbaşı 1,2 milyar dolar İlaç, Holding
3133 Kazım Türker 1,2 milyar dolar Enerji, Holding
3307 İbrahim Erdemoğlu 1,1 milyar dolar Halı / Tekstil
3354 Aydın Doğan 1,0 milyar dolar Medya / Yatırım
3379 Mehmet Kazancı 1,0 milyar dolar Holding / Çeşitli Yatırımlar
3411 Murat Vargı 997,1 milyon dolar Telekomünik