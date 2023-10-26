Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde göçmen sorunuyla ilgili soruları yanıtlarken “Türkiye'nin düzenli göçe ihtiyacı var” dedi ve şöyle konuştu:

“Geçenlerde Ankara Sanayi Odası Başkanımız (Seyit Ardıç) bana geldi, ‘100 işçi arıyoruz, 70'ini buluyoruz, 30'unu bulamıyoruz' dedi. Kırsal alanda çoban bulamadığımız herkesin malumu. Petrol Ürünleri İşveren Sendikası yöneticileri geldi, benzin istasyonlarında araçlara gaz dolduracak pompacı arıyorlar. '10 bin kişiyi yarın gönderin, işe başlatalım, bulamıyoruz' dediler.

Vatandaşlarımızın inşaat, imalat madencilik gibi daha zorlu ortamlarla ilgili çalışma arzusunun düştüğünü görüyoruz. Bu gerçeğe gözümüzü kapatamayız. Türkiye'nin düzenli göçe ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyduğumuz nitelikleri iyi tespit ederek, ülkeleri daha bilinci seçerek, nereden ne kadar göç alacağımıza iyi karar vererek, planlayarak belli oranda düzenli göç yapmak durumundayız.

Öncelikle elbette vatandaşlarımızı daha fazla teşvik ederek mesleki eğitimlerle, başka çabalarla bu eksikleri gidermeye çalışmalıyız. Ama gideremediğimiz noktada da belli oranda bir düzenli göçü, ülkeleri daha bilinçli bir şekilde seçerek, nereden ne kadar göç alacağımıza iyi karar vererek, planlayarak yapmak durumundayız."