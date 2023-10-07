'Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini kabul etmiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te düzenlenen Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, çalıştayın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD tarafından Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Suriye'nin kuzeyinde düşürülmesine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Bir; Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. İki; Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Bu da büyük bir felakettir." yanıtını verdi.

Gazze Şeridi’nde yaşananlarla ilgili soru üzerine de Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım.”

SİHA olayı

Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, "Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA’yı düşürdü." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da, "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir." açıklaması yapmıştı.