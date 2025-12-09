Türkiye’nin en büyük duruşma salonu Silivri'de inşa ediliyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Doç. Dr. Barış Duman'ın göreve geldikten sonra mevcut salonları inceleyerek hazırladığı rapor üzerine 7 Kasım'da Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleksin inşasına başlandı.

Sabah'ın haberine göre salon; 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik planlaması kapsamında duruşmalarda 500 jandarma görev yapacak, sanıklar yeraltı tünelleriyle temassız biçimde salona aktarılacak.

Komplekste ayrı yemekhaneler, geniş çalışma alanları ve dijital erişim altyapısı bulunacak. Hızlandırılmış programa göre yapının 60-120 gün içinde teslim edilmesi bekleniyor.