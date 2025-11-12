Türkiye’nin en büyük maden sahası doğaya ve tarıma kazandırılıyor

Türkiye, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde doğayla uyumlu üretim anlayışının en özel örneklerinden birine tanıklık etti. Yeniköy Kemerköy Enerji, geçen yıl başlattığı 511 hektarlık bir alanda Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesi kapsamında bu yıl Milli Ağaçlandırma Günü’nde asırlık zeytin ağacı ile genç fidanları buluşturdu.

Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında ‘Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu’ ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Milas’ın simgelerinden 300 yaşındaki zeytin ağacı yeni yerinde kök salarken, 100 yeni zeytin fidanı da toprakla buluştu.

Bugüne kadar bölgede yaklaşık 250 bin fidan dikilirken, rehabilite edilen sahalarda zeytin, kızılçam, defne, keçiboynuzu ve lavanta gibi yerel türler yeniden hayat buldu. Rehabilitasyon sahası, 15 yıl içinde daha önce madencilik faaliyeti yapıldığına dair hiçbir iz taşımayan, yürüyüş ve mesire alanlarının da bulunduğu bir bölgeye dönüşecek.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Yeniköy Kemerköy Enerji’nin düzenlediği etkinliğe Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Kızıroğlu, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü yetkilileri, yerel yöneticiler katıldı.

“Bilimsel çalışma ve çevresel sorumluluk bilinciyle ortaya çıkan güçlü bir model”

Etkinlikte konuşan MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin, doğaya saygılı, sorumlu üretimin mümkün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“MAPEG olarak biz, madenciliği yalnızca yer altındaki zenginliklerin çıkarılması olarak görmüyoruz. Madencilik, çevreyle, toplumla, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde rehabilitasyon, izleme ve şeffaflık ilkeleri temel rehberimizdir. Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi (TÜRMES) ile maden şirketleri tarafından yapılan rehabilitasyon çalışmalarını insansız hava araçlarıyla tespit ediyoruz. Bu kapsamda maden sahalarında 12 bin 962 hektarlık alana toplam 23 milyon 740 bin fidan dikildiğini tespit ettik. Biz bugün sadece bir başarıyı konuşmuyoruz; bilimsel çalışmanın, disiplinli uygulamanın ve çevresel sorumluluk bilincinin bir araya geldiğinde ortaya çıkan güçlü bir modeli görüyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin faaliyetlerine baktığımızda da bu prensiplerin sadece yerine getirilmediğini, örnek bir standarda dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji linyit kaynaklarını çıkararak Türkiye’nin elektrik talebine ciddi bir katkı sağlıyor ve bunu tamamen yerli kaynaklardan sağlayarak ülkemiz ekonomisi için değer yaratıyor. Şirket, 2038 yılına kadar 885 hektar alanda maden kazısı gerçekleştirerek yerli linyiti ülke ekonomimize kazandıracak. Öte yandan bugün burada içinde bulunduğumuz sahanın da yer aldığı 576 hektarlık alanda Türkiye’nin en büyük eski maden sahasını doğaya ve tarıma kazandırıyor. Yani burada yapılan kazı alanı kadar sahayı doğaya kazandırarak sürdürülebilir madenciliğin iyi bir örneğini ortaya koyuyor. “

“Yöreye özgü türlerle doğal ekosistemi yeniden canlandırıyoruz”

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün doğaya verilen sözün yenilendiği özel bir gün olduğunu vurguladı.

“Bu anlamlı günde, yalnızca fidan dikmekle kalmıyor; doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da yeniden hatırlıyoruz” diyen Işık, şunları söyledi:

“Enerji üretimi, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için stratejik bir öneme sahip. Bizler bu sorumluluğu taşırken, doğayla uyum içinde hareket etmeyi, üretirken korumayı temel bir ilke olarak benimsedik. Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, işletme ömrünü tamamlayan maden sahalarımızı, rehabilitasyon çalışmalarıyla yeniden doğaya kazandırıyoruz. Toplam 576 hektarlık büyüklüğüyle içinde bulunduğumuz Hüsamlar rehabilitasyon alanı, Türkiye’nin en kapsamlı maden sahası rehabilitasyon projelerinden biridir. Bugüne kadar binlerce fidan toprakla buluştu; zeytin, kızılçam, defne ve fıstık çamı gibi yöreye özgü türlerle doğal ekosistemi yeniden canlandırıyoruz. Bugün ayrıca, Hüsamlar Rehabilitasyon Sahası’na 300 yaşında bir zeytin ağacını dikerek bu süreci taçlandırıyoruz. Bu asırlık ağaç bizim doğayla kurduğumuz bağın, sürdürülebilirlik anlayışımızın da canlı bir temsilidir. Bir tarihe tanıklı etmiş bu ağaç, bugün burada geçmişle geleceği bir araya getiriyor. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğe dair umudumuzu, ülkemizin doğasına, tarımsal kalkınmasına inancımızı ve toplumsal sorumluluğumuzu simgeliyor.”

Ekosistemle uyumlu üretim anlayışı

Rehabilitasyon çalışmalarıyla sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya destek olmayı amaçlayan Yeniköy Kemerköy Enerji, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin Milas’taki maden sahasında bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacından, üzerindeki meyvesiyle taşınanlar hasat edildi. Hasat, yaklaşık 1,5 ay önce taşınan ağaçların yeni kök salma süreci devam ederken, zeytinlerin zarar görmeden olgunlaştığını kanıtladı.

Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından yürütülen zeytin taşıma uygulaması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya liderliğinde yürütüldü. Her bir ağacın GPS koordinatı, kök ve gövde çapı, sağlık durumu, budama şekli ve görsel kayıtları dijital arşive işlendi. Bilimsel ölçümlerle yürütülen bu süreç, Türkiye’de madencilik faaliyetleriyle tarımsal üretimin bir arada yürütülebileceğini gösteren en kapsamlı uygulamalardan biri olarak değerlendiriliyor.