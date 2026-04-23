Türkiye'nin en güvenilir illeri belli oldu: Zirvedeki şehir şaşırttı

TÜİK’in güncel araştırmasına göre Türkiye’de güvenlik düzeyi en yüksek şehirler belli oldu. Suç oranları, her yüz binde görülen vaka sayısına göre değerlendirilerek hazırlanan listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri dikkat çekti.

Raporda birçok doğu kenti güvenli şehirler arasında öne çıkarken, listenin zirvesinde ise beklenmedik bir şehir yer aldı. Sonuçlar, bölgesel güvenlik algısına dair dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Zirvede Adıyaman yer aldı

Özellikle Adıyaman’ın en güvenilir il olarak ilk sırada yer alması dikkat çekerken, onu Şırnak ve Bitlis gibi diğer düşük suç oranlarına sahip şehirler izledi. Türkiye çapında suç oranı düşük illerin çoğunun doğuda yer alması analizlerde öne çıkan bir ayrıntı olarak değerlendirildi.

Vatandaşların huzur ve güven ortamını hissedebildiği şehirlerin başında gelen Adıyaman, yüz binde 156 suç oranı ile listenin lideri oldu. İkinci sırada yer alan Şırnak’ın suç oranı ise yüz binde 159 olarak kaydedildi. Bitlis ise yüz binde 175’lik oranla üçüncü sırada kendine yer buldu.

İşte, açıklanan verilere göre Türkiye’nin en güvenli 10 ili;

1- Adıyaman – Yüz binde 156

2- Şırnak – Yüz binde 159

3- Bitlis – Yüz binde 175

4- Siirt – Yüz binde 175

5- Bayburt – Yüz binde 186

6- Muş – Yüz binde 188

7- Erzincan – Yüz binde 191

8- Hakkari – Yüz binde 192

9- Mardin – Yüz binde 194

10- Erzurum – Yüz binde 196