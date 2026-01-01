Türkiye'nin en soğuk ili -21.3 derece ile Bolu oldu

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan ve "Tabiatın Kalbi" olarak nitelendirilen Bolu, gece saatlerinde Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte kent genelinde ayaz etkili oldu. Gece boyu sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte yaşam olumsuz etkilendi. Araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

İlk 3 sırada Bolu var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, gece saatlerinde Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerleri sıralamasında zirve Bolu'nun oldu. Listenin ilk 3 sırasında Bolu'nun ilçeleri yer aldı. Ölçümlere göre Türkiye'nin en soğuk noktası, eksi 21,3 derece ile Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı oldu. Abant'ı, eksi 19,4 derece ile Gerede ilçesine bağlı Samat köyü takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise eksi 18,3 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi yer aldı. Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.