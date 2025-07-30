Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan, 131 yaşında hayatını kaybetti
Nüfus kayıtlarına göre, 1 Temmuz 1894 doğumlu olan ve Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak bilinen Şanlıurfa'da yaşayan Hodi Gürkan, 131 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak bilinen 131 yaşındaki Hodi Gürkan hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi’nde yaşayan Türkiye’nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan dün hayatını kaybetti.
Yedi çocuğu, 110 torunu var
Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı.
Toplam yedi çocuğu, 110 torunu olan Gürkan’ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.