Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için ABD'den dikkat çeken açıklama 'Anlaşmanın gerçekleşeceğine inanıyorum'

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin olumlu yönde ilerleyebileceğini belirterek, "F-35 gerçekleşecek bir anlaşma. Bence gerçekleşecek." ifadelerini kullandı. Whitaker, sürecin ABD yasaları kapsamında S-400 hava savunma sistemiyle ilgili şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye ile ABD arasında F-35 programına ilişkin açıklamalar sürerken, Whitaker CNN canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin programa yeniden katılımına ilişkin konuşan Büyükelçi, müzakerelerin liderler düzeyinde devam ettiğini söyledi.

Liderler düzeyinde müzakere yürütülüyor

Türkiye'nin F-35 programına dönüş talebi ile ABD'nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uyguladığı yasal şartlara değinen Whitaker, sürecin ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yürütüldüğünü ifade etti.

Whitaker, "Başkan Trump'ın yaptığı şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü o yasanın amacına ulaşmasını sağlamak yapılacak en doğru şey. Türkiye'de gördüklerimiz ve Türkiye'deki ziyaretlerimin bana kattığı şey, onların çok yetenekli bir müttefik olduğu. Batı ile entegre oldukları. Özellikle o bölgede yine kilit bir müttefik olmak istedikleri." dedi.

Türkiye'nin NATO'daki konumuna dikkat çekti



Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve bölgesel gelişmelerde üstlendiği görevlere işaret eden Whitaker, Ankara ile Washington arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda üstlendiği kritik sorumluluklara ve sağladığı katkılara değinen Büyükelçi, "Bence Türkiye ile olan bu ilişkiye odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

S-400 şartı yeniden vurgulandı

Whitaker, F-35 savaş uçaklarının teslimatı önündeki en önemli engelin ABD yasaları ve güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, S-400 hava savunma sistemine ilişkin şartın geçerliliğini koruduğunu söyledi.

CNN sunucusu Jake Tapper'ın sorularını yanıtlayan Whitaker, "Ancak tabii ki kırmızı çizgilerimiz var ve Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılacağından emin olacak. Amerikan yasalarının ne gerektirdiği çok açık ve ABD'nin en gelişmiş savaş uçağımızın Rusya'nın hava savunma sistemine karşı test edilmesini istememesini beklersiniz. İşte bu yüzden bunun gerçekleşebilecek bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teslimat sürecinin uzun olacağını söyledi



Whitaker, Türkiye'nin tüm yasal koşulları yerine getirerek F-35 programına yeniden kabul edilmesi halinde dahi uçakların teslimatının zaman alacağını ifade etti.

Üretim hattındaki mevcut yoğunluğa dikkat çeken Whitaker, "Türkiye programa geri kabul edilse ve yasalardaki tüm şartları yerine getirse bile, bu uçaklar yarın teslim edilmeyecek. Fort Worth'te bu uçakların hattan çıktığını bizzat gördüm ve halihazırda ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelere tahsis edilmiş durumdalar. Bu yüzden bunun uzun vadeli bir süreç olacağını düşünüyorum, ancak anlaşmanın Amerikan halkının çıkarlarına uygun olduğundan emin olmalıyız." dedi.