Türkiye’nin Finlandiya kararına İsveç'ten ilk değerlendirme

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü TBMM Başkanlığına sunulurken, İsveç'in üyeliğine yönelik itiraz ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek "Teröristlere kucak açtılar. 120 teröristin listesini verdik, 'Bize verin' dedik vermediler, veremediler" diye konuştu.

İsveç'ten Türkiye’nin kararına ilişkin ilk açıklama da geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın toplantısında, "Tahmin ettiğimiz gibi Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Billström, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi olmasının kısa vadede kendilerini fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Finlandiya ile beraber NATO üyesi olmak istiyorduk. İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken, İsveç dışarıda kalacaktır" diye konuştu.

Billström, İsveç'in Türkiye ile NATO üyeliği konusunda Üçlü Muhtıra anlaşmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.