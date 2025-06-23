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Türkiye’nin güneyi sıcaktan kavrulurken, kuzeyinde ‘kar’ mesaisi sürüyor

Meteoroji’den ülkenin güneyi için ‘kavurucu’ sıcaklar için uyarılar gelirken, kuzey bölgelerde ‘kar’ mesaisi sürüyor. Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kütlelerinin temizleme çalışmaları yapılıyor.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin güneyi sıcaktan kavrulurken, kuzeyinde ‘kar’ mesaisi sürüyor
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Rize'nin yüksek kesimlerinde yaz mevsimi gelmesine rağmen erimeyerek ulaşıma engel olan kar kütlelerinin temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Erimeyen çığlar temizleniyor

Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Rize'nin yüksek kesimlerinde kış ve bahar mevsiminde yollara düşen ancak henüz erimeyen çığlar iş makineleri ile temizleniyor.

Yaylacıların ulaşımın aksamaması için harekete geçildi

Yaz turizminin başlamasıyla bölgeye gelecek turistlerin sıklıkla tercih ettiği ve yaylacıların büyük baş ve küçükbaş hayvanlarını çıkardığı yaylalara ulaşımın aksamaması için harekete geçen ekipler tarafından yollar temizlenerek ulaşıma açılıyor.

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