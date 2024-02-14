Türkiye'nin ikinci astronotunun uzaya gideceği tarih belli oldu

Türkiye’nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüşünden sonra, ülkemizin ikinci Astronotu olacak Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu başlıyor. Bu bağlamda Türkiye’nin ikinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Nisan ayı başında uzaya gitmeye hazırlanıyor.

Nisan ayının ilk haftaları yolculuk gerçekleşecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç “Nisanın ilk haftaları gibi Tuva’nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı. Kıraç ayrıca ilk astronotun uzay deneyimini de ele aldı ve şu ifadelere yer verdi:

“Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz. Alper’in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz. Alper oradayken Samsun’dan Hatay’a kadar öğrencilerimizle bir araya geldik. Alper döndükten sonra da bu heyecan devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Mikro yer çekiminde 4 dakika geçirecek

Yapacağı yolculukta bilimsel deneyler de gerçekleştirecek olan Atasever ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir yörünge altı uçuş olarak isimlendirilen uzay uçuşu gerçekleştireceğim. Yaklaşık 90 ile 100 kilometre arası bir irtifaya çıkıp, birkaç dakika mikro yerçekiminde kalıp, sonra çıktığım uzay aracı Dünya’ya geri dönmüş olacak. Bilimsel deneyler gerçekleştireceğiz. Mikro yer çekiminde 4 dakika geçireceğiz. O 4 dakikada 7 faklı deney icra etmeyi hedefliyoruz.”

Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı. Atasever, Mayıs 2022’de Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonu görevi için seçilmiştir.