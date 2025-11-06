Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galleria’yı açmıştı: Hüseyin Bayraktar yaşamını yitirdi

Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi Galleria’yı hayata geçirerek perakende sektöründe öncülük eden iş insanı Hüseyin Bayraktar, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Bayraktar’ın kaybını Ege Endüstri, KAP’a gönderdiği açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Bayraktar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Sayın Hüseyin Bayraktar’ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevine, ilgili mevzuat çerçevesinde en kısa sürede atama yapılacak ve kamuya açıklanacaktır.”

Hüseyin Bayraktar kimdir?

Ataköy Turizm Merkezi’yle İstanbul’un kent dokusuna kalıcı bir iz bırakan iş insanı Hüseyin Bayraktar, 1936 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Bayraktar, Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk alışveriş merkezi Galleria Ataköy’ün yanı sıra Holiday Inn, Ataköy Marina, Apart Otel ve çeşitli birimleri kapsayan Ataköy Turizm Merkezi’nin de kurucusuydu.

Lassa (Brisa) firmasının kurucu ortaklarından olan Bayraktar, ayrıca Carousel ve Outlet Center projeleriyle de perakende sektöründe öncülük etti. Otomotiv, gayrimenkul ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.’nin Onursal Başkanı olarak görev yapan deneyimli iş insanı, beş yıl boyunca TAYSAD – Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği Başkanlığı’nı da üstlendi.

Hüseyin Bayraktar, evli ve üç çocuk babasıydı.