Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil Kocaeli'de kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kocaeli'de trafik kazası geçirdi.
TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.
Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı
Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.