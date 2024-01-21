Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya götürdüğü Schrenkiella Parvula nedir?

Deneyde Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılırken mikro yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek.

Schrenkiella Parvula nedir?

Schrenkiella , Brassicaceae familyasına ait çiçekli bitkilerin bir cinsidir. Ana yayılış alanı Güneydoğu Avrupa Rusya'sından Sincan'a kadardır. Yeni bir araştırmaya göre bu bitki aşırı tuzlu ortamlarda yetişiyor.

Schrenkiella parvula, son derece tuzlu koşullarda büyüyebilen hatta gelişebilen bir bitkidir. 2022 yılında Dinneny Lab'da yer alan bir makaleye göre, araştırmacılar bitkinin bu koşullara nasıl adapte olabildiğini anlayarak, benzer şekilde diğer bitkileri stresli ortamlara dayanacak şekilde geliştirmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Araştırmalara göre, Schrenkiella parvula, çoğu bitkiyi öldürecek durumlarda bile sadece hayatta kalmakla yetinmiyor, aynı zamanda gelişimini sürdürmeyi de başarıyor. Nature Plants'in bir raporuna göre, Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar bitkinin bu stresli koşullar altında daha hızlı geliştiğini keşfettiler.