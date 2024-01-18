Türkiye'nin ilk astronotu uzay yolculuğunda

Türkiye ilk astronotunu uzaya gönderiyor. ABD'den uzaya fırlatılacak mekikte Türk astronot Alper Gezerevcı da görev yapacak. Fırlatma Türkiye saati ile gece yarısı 00.49'da gerçekleştirilecek.



Fırlatmaya saatler kala dakika dakika gelişmeler şu şekilde:

Saat 20.06 - Ailelerle vedalaşma

Aralarında Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu AX-3 mürettebatı, aileleriyle vedalaşmak için helikopterle fırlatma mekiğine gidecekleri alana geldi. Astronotlar burada aileleriyle uzaktan vedalaştı. Karantinada bulunan astronotlar herhengi bir hastalık riski yüzünden aileleriyle yakın temas kuramıyor.



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