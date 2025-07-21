Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu!

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ten uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ndeki eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Gök’ü çarşafla doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Yapılan ilk incelemede, kapının içten kilitli olduğu, anahtarın kapıda bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonucunda Esen Gök’ün yaşamına kendi isteğiyle son verdiği tespit edildi.

Ablasına not yazdı

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Esen Gök'ün Tay TV'de 11 Temmuz Cuma gün gerçekleştirdiği son yayınında bir haftalık yıllık izne çıktığını belirterek, "Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 'Hipodromdan Güne Bakış' elbette ekranda olacak" dediği ortaya çıktı.

Tay TV başsağlığı mesajı yayımladı

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



