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Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin fabrikasında yangın

Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin Orhangazi’deki fabrikasında yangın çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin fabrikasında yangın
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Olay, sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Sirena Marine’nin Yalova-Bursa karayolu üzerinde bulunan fabrikasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa süre önce ek tesis yapan fabrikanın eski binasındaki yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin marka teknelerinin üretilip birçok ülkeye pazarlandığı fabrikadaki yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

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