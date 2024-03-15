Türkiye’nin ilk sivil arama-kurtarma kuruluşu AKUT 28 yaşında

ANKARA (EKONOMİ) - Sivil toplum örgütü olarak Türkiye’nin ilk arama-kurtarma örgütlenmesi olan AKUT Arama Kurtarma Derneği 28. yılını kutluyor. AKUT yönetimi ve Türkiye’deki çeşitli illerden gelen AKUT gönüllülerinin katılımıyla Anıtkabir’i ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Ülke genelinde 30 ekibe ve 5 bine yakın gönüllüye ulaşan Derneğin büyümeye devam ettiği kaydedildi.

AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, kuruluşlarının ardından çok sayıda afete müdahale ettiklerini belirterek, sadece arama-kurtarma faaliyetleri değil, toplumun bilinçlenmesine yönelik de başarılı çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Toplumun algısının değişmesine de katkı verdiklerini anlatan Sezginsoy, hem Türkiye, hem de BM nezdinde tanınan ve akredite bir kuruluş olarak saygın bir yer edindiklerini anlattı. Sezginsoy, AKUT üyelerinin çeşitli ülkelerin kuruluşlarının akreditasyon süreçlerinde denetmen olarak görev yaptıklarını da belirtti.

Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy, gönüllü kaydetmeye devam ettiklerini, eğitim programları tamamlandıkça aralıklarla online başvuruların açıldığını hatırlatarak, 18 yaşından büyük herkesin AKUT’a başvurabileceğini, fiili olarak arama-kurtarmaya katılacak kişiler yanında, çok çeşitli alanlarda da gönüllü olarak katkı verilebileceğini anlattı.

Anıtkabir’e çelenk bıraktı

AKUT yönetimi ve gönüllüleri Anıtkabir’i de ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Dernek Başkanı Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy, Anıtkabir defterini de imzaladı. Sezginsoy deftere, “Dünyada ve Türkiye’de afetlerde, kazalarda, dağda ve doğada bir canı kurtarmak için el uzatmayı misyon edinmiş AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin gönüllüleri olarak bizlere, bu misyonu sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz cesaret ve kararlılığı da miras bıraktınız. ‘Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur’ sözünüzü bir an bile unutmadan çıktığımız bu gönüllü yolculukta, ihtiyaç duyduğumuz mücadele gücümüzü, dayanıklılığımızı, sürekli öğrenme ve çalışma disiplinimizi sözlerinizden, eylemlerinizden, kahraman halkımızı her daim bir arada tutan ülkünüzden alıyoruz.” yazdı.