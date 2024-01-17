Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu bu gece başlıyor: Birçok kentte etkinlik düzenlenecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ISS'ye kenetlenme 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek.

Törenin, 17 Ocak saat 23.00'ten itibaren Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek."

Fırlatma töreni birçok kentten izlenebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ilişkin paylaşım yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin heyecanın yeri göğü saracağını belirten Kacır, gece yarısından sonra saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğunun başlayacağını anımsattı.

Kacır, fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anları herkesin ekranları başında izleyebileceğine işaret ederek, "Bu tarihi heyecan, bilim merkezlerimizdeki ve meydanlardaki etkinliklerle takip edilecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecek.