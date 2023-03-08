“Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödülleri” sahiplerini buldu

EKONOMİ Gazetesi’nin, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (KOÇ-KAM) stratejik ortaklığında düzenlediği “Türkiye’nin Lider Kadınları Ödülleri” yaşanan deprem felaketi nedeniyle video konferans yöntemiyle sahiplerini buldu. 12 kategoride 16 kişi ve kurum ödüle layık görüldü.

YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ

Dr. Burcu Karaca Uğural

B-PREG Kurucu Ortağı & Döngü

Kooperatifi Kurucu Ortağı

Daha yaşanılır bir dünyayı birlikte inşa edeceğiz

Eylül 2017’de keten, kenevir gibi lifl i tarımsal ürünlerden elde edilen doğal elyafı kullanarak geri dönüştürülebilir, yüksek performanslı ve hafif endüstriyel biyokompozitler geliştiren ve üreten bir ileri malzeme girişimi olarak B-Preg Kompozit’i kurdum. Bu doğal ürünler, çeşitli sektörlerde kullanılan sentetik malzemeler ile benzer yüksek performans göstererek; petrol-bazlı çevre yükü yüksek sentetik malzemelerin kullanımını azaltarak, karbon ayak izinin de azaltılmasını sağlıyor. Coğrafyadan ve kaderden bağımsız olarak daha yaşanabilir bir dünya için adım attık. Daha yaşanılır, daha umut dolu bir dünyayı hep beraber inşa edebileceğimizi ve bu inşanın başında mutlaka kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Jüriye teşekkür ederim.

YÖNETİM KATINA YÖN VEREN KADIN ÖDÜLÜ

Zeynep Bodur Okyay

Kale Grubu CEO’su ve

Yönetim Kurulu Başkanı

Kadın yöneticilere ‘proaktif’ olma sorumluluğu düşüyor

Bildiğiniz gibi ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Ben de yoğun bir şekilde bölgede ziyaretlerde bulunuyorum. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Tabii ki kentlerimiz yıkıldı, canlarımızı kaybettik. Ancak şunu söylemek isterim ki bölgeye umut verebilmek için devlet, özel sektör, sivil toplum hep beraber çalışmalıyız. Burada kalanlar başka şehre göç edenler, memleketinde kalanlar için kalıcı çözümler üretmek gerekiyor. 66 yıllık bir sanayi geleneğinin temsilcisi olarak, bölgede sanayiyi tekrar ayağa kaldırmalıyız diye düşünüyorum. Barınma sorunu yanında mutlaka burada sanayiyi de desteklemeliyiz. Bana verdiğiniz “Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü” için teşekkür ediyorum. Burada bir noktanın altını çizmek lazım. Artık şirketler eskiye oranla daha farklı yönetim benimsiyor. Bu felaket de şunu gösterdi ki şirketler daha aktif olmak zorundalar. Bu ödülü almaktaki sorumluluğum, grubumuzun da perspektifiyle paralel olarak daha etki odaklı çalışmalar yapmayı bizlere bir görev olarak vaaz ediyor. Dolayısıyla şirketlerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ile birlikte çalıştığımız sosyal girişimcilerle konulara odaklanarak, ekosistemi hayata geçirerek, çok daha kalıcı çözümler sunabiliriz. Deprem bölgesinde genç istihdam seferberliği başladı. Özellikle kadın yöneticilere, daha proaktif olmak konusunda çok büyük sorumluluk düştüğünü düşünüyorum.

ROTA BELİRLEYEN KADIN CEO ÖDÜLÜ

Selen Alkım

Citroen Türkiye Genel Müdürü

Otomotivde kadın yönetici sayısı artıyor

Çok ciddi, çok büyük bir yıkımdan geçtik. Umarım bu felaketten ders çıkartıp, bir daha böyle büyük acılar yaşamayız. Omuzlarımdaki sorumluluk ödülle beraber çok daha artarak katlandı. Eğitim hayatımı sonlandırdığımdan beri otomotiv sektörüne gönül vermiş biriyim. Otomotiv, daha çok erkek egemen gibi duyulsa da aslında kadın olarak yarattığımız farkla sayımız her geçen gün artıyor. Ben başarılarımıza paralel olarak bu sektörde çok daha güçleneceğimizi çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

PARAYI YÖNETEN KADIN ÖDÜLÜ

Burcu Geriş

TAV CEO’su

Deprem kadınların iyi organize olduğunu gösterdi

Deprem sonrasında kadınlara da çok büyük görev düşüyor.Bu ödülü iddialı bir ödül. Ama “parayı yöneten, hayatı da yönetir” diye düşünerek elimizdeki gücü iyi kullanmalıyız. Ben 12 yaşından beri çalışıyorum. Küçüklükten beri rakamları, parayı, yatırım yapmayı çok seviyorum. 12 yaşından beri kendi paramı yönetiyorum. 25 yıldır da başkalarının parasını iyi yönetmeye çalışıyorum. Deprem sonrasında gördüğüm kadarıyla kadınların organizasyon yetenekleri çok yüksek. Bunları hem STK'larda hem özel sektörde, hem kamu sektöründe bir araya getirip sürdürülebilir şekilde devam ettirebiliriz.

EZBER BOZAN KADIN ÖDÜLÜ

Huriye Göncüoğlu Bodur

Kadın Balıkçılar Derneği Kurucusu

Kadın balıkçılar, var olma çabası içinde

Bu mavi sektörün içinde var olma çabasının mücadelesini gösteren tüm kadınlar adına ödülü kabul ediyorum. Her ne kadar bu ödülü ben alsam da, bir olduğumuz dayanıştığımız güçlükleri aşmak için kenetlendiğimiz tüm kadın balıkçılar adına buradayım. Emeklerimizi gördüğünüz ve görünür kıldığınız, değişimin sesi olduğunuz için EKONOMİ gazetesi ailesine teşekkür ediyorum. Türkiye kadınlarla ayağa kalkacak, bunu biliyor ve bu inançta çalışmalarımıza devam ediyoruz.

ANADOLU'DAN YÜKSELEN KADIN ÖDÜLÜ

Zuhal Gözüküçük

Gözüküçük Makina Yönetim Kurulu Başkanı

Kadın varsa hayat vardır, kalkınma vardır

Bu ödülü “Anadolu'da biz de varız” diyerek tüm Anadolu'daki çalışan kadınların adına almak istiyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm kadınların adına almak istiyorum. Deprem bölgesinde hayatta kalan ancak büyük bir mücadele içinde olan kadınlarımız adına alıyorum. Ziraat mühendisiyim. Eşimi kaybedince onun hatırasını yaşatmak için yeniden üniversite okudum. Makineci oldum. Eşimin 20 metrekarelik atölyesini 2 bin 300 metrekarelik tesise dönüştürdüm. TÜBİTAK için askeri dizüstü bilgisayarlarının kasalarından; otomotiv sanayi, demir yolları ve şeker fabrikalarına; hatta CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne kadar uzanan bir alanda üretime imza atıyoruz. Bugüne kadar Türkiye’den CERN’e tedarikçilik yapan 11 firma arasında, tek kadın girişimci konumundayız. BZorluklar üzerine girişimci olmuş bir kadınım. Kadın varsa hayat vardır diyorum, hayat varsa üretim vardır, üretim varsa ülkenin kalkınması vardır.

KADININ HAYATINA DEĞER KATAN PROJE ÖDÜLÜ

Müge Çetin

Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne kaynak yaratıldı

Türkiye'nin kadınlarla ayağa kalkacağına olan inancımızla birlikte bugün burada olmaktan ve bu ödülü almaktan dolayı çok gururluyuz. Bor Holding çatısı altında faaliyet gösteren operasyonel filo kiralama şirketi Borlease ve günlük araç kiralama şirketi SIXT rent a car Kilometre Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirdi. Proje sayesinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne kaynak yaratıldı. Kadınlarımızın hayatına böylece katkı sunmak istedik. Bu ödülle doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz.

KADIN DOSTU ŞİRKET ÖDÜLÜ

Orkun Kaya

Porland Kurumsal İletişim Müdürü

Çalışanlarımızın yüzde 70’i kadın

Porland olarak kadın istihdamını artırmak ana misyonlarımızdan. Yüzde 70'e varan beyaz ve mavi yaka kadın çalışan oranımızla organize sanayi bölgeleri içinde kadın istihdamı lideriz. Yönetim kurulumuzun yüzde 33'ünü kadınlar oluşturuyor. Kendimizi kadın dostu tanıyoruz bu ödülle de bunu taçlandırdık.

TEKNOLOJİ İLE KADINLAR İÇİN FARK YARATAN ŞİRKET ÖDÜLÜ

Elif Acar Microsoft Türkiye GMY ve Microsoft Teknoloji Merkezi Direktörü

Teknolojide çalışan kadın oranı yüzde 9

Ödülümüzü Microsoft Türkiye'de birlikte çalıştığım çeşitlilik ve kapsayıcılık takım arkadaşlarım, 20 civarı kahraman kadın arkadaşım ve bu projemizin Microsoft'un Türkiye'de de tekrarını yaptığımız Türkiye'nin 62 farklı şehrinden katılım sağlayan bine yakın 15- 18 yaş arası genç kadın arkadaşlarım adına alıyorum. Hayalim hepsini teknolojiyi kaldıraç olarak kullanacak kadın liderler olarak görebilmek. Bugün Türkiye'de teknoloji ve teknoloji ile ilgili bilimlerde okumayı tercih eden kadın oranı yüzde 30. Teknoloji sektöründe çalışmaya devam etmeyi tercih eden kadın yüzde 9. Microsoft Türkiye olarak 30. yılımızı tamamlıyoruz en büyük ideallerimizden biri her iki rakamı da çok daha yukarılara taşıyabilmek.

KADIN DOSTU STK ÖDÜLÜ

Burcu Gündüz Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü

Omuz omuza çalıştığımız 32 STK adına alıyoruz Suna'nın Kızları genç bir oluşum. Bu ilk ödülmüz. Kız çocuklarının özellikle güvenli ve destekleyici öğrenme olanaklarına erişmeleri için çalışıyoruz. Karşılaştığımız zorluklar arasında erken yaşta evliliklerden çocuk işçiliğine, eğitimden kopuşa neden olan birçok sorun ve olgu var. Bunları tek bir kurumun, tek bir bireyin çözmesi maalesef mümkün değil. Dolayısıyla hem nesiller arası hem kurumlar arası hem de kadınların ve kız çocukların birbirleriyle dayanışmasına inanıyoruz. Omuz omuza çalıştığımız 32 STK adına alıyoruz.

KADINLARLA KADINLAR İÇİN ÇALIŞANLARA JÜRİDEN ÖZEL ÖDÜL

Filiz Yavuz Diren Philip Morris Türkiye Genel Müdürü

Türkiye’de üzerimize düşen toplumsal görevlere odaklanacağız

Değerli EKONOMİ gazetesi yöneticileri, sevgili katılımcılar öncelikle bütün kadınları iş hayatının ve sosyal yaşamın her aşamasında yer alan, görev alan bütün kadınları tebrik ederim. Tabii böyle zor zamanlardan geçerken bir yandan yaralarımızı sarmaya odaklanıyoruz. Diğer yandan kalkınmayı, iyileşmeyi, emek vermeyi, katkı sağlamayı, insanı ve kadını önceleyerek sizler de bu programı oluşturdunuz emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Canım ülkemde gelişimi ancak her birimizin katkı sağlamasıyla gerçekleşecek. Bu ödül vesilesiyle bizi şevklendirdiniz. Şirket olarak dün olduğu gibi bundan sonra da hem kendi ekosistemimiz içerisinde hem de tüm Türkiye'de üzerimize düşen toplumsal göreve odaklanmaya devam edeceğiz, iyi örnek olacağız, iyi örnekleri de alacağız başkalarından. Çok teşekkürler.

Ebru Baybara Demir Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Şu andaki görevim insanların hayatlarını yemekle iyileştirebilmek

Deprem bölgesindeyiz ve günde binlerce kişiye yemek ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda 5 mutfak yönetiyoruz. Tamamen gönüllüler aracılığıyla insanlara günlük 250-300 bin öğün yemek gönderiliyor. Ramazan öncesi bu sayının 400 bin olması planlanıyor. Çok tuhaf duygular bunlar, yapmış olduğum birçok işten çok daha farklı. Benim işim aslında insanların hayatlarını yemekle değiştirebilmekti ama şu andaki görevim insanların hayatlarını yemekle iyileştirebilmek. Şu anda yerimizi bu işi devam ettirecek bir yerel halktan insanlara bırakmak için bir çaba harcıyoruz, 3 ay sonra neler olabileceği konusunda planlamalar yapıyoruz. Ben 46 yaşındayım ve millet olmanın ne demek olduğunu burada öğrendim. Bu çok büyük bir yara ama şimdi umutlu olmak zorundayız. Umut çok önemli ama umudun da insanda olduğunu unutmamak gerekiyor.

Gamze Cizreli

BigChefs

Artık kalıcı refah üzerinde çalışmamız gerek

Depremden sonra ilk refl eksle bölgeye gittik. Kumanyalar dağıttık sonra sıcak mutfaklar kurduk. Fakat artık çok kalıcı refah üzerine çalışmamız gerek. Antakya'nın Uzun Çarşısı vardır, orayı tekrar ayağa kaldırmak için prefabrik evlerle Uzun Çarşı’yı tekrar canlandıracağız. Başarı başarı diye konuşuyoruz ama gerçek başarı da eğer çevrenizdekilerin hayatını iyileştirmek amacıyla kullanılmıyorsa anlamlı da değil. İstediğiniz kadar şubeleriniz olsun kurumlarınız büyüsün. Yani sosyal fayda sağlamayı artık amaç edinen, akıl kadar duygusal anlamda da gelişmiş liderler olarak, vicdanlı liderler olarak sahada daha çok yer alarak önümüzdeki süreci geçirmemiz lazım. Umut var, bu süreci de hep birlikte atlatacağımıza yürekten inanarak tekrar bu ödül için hepinize çok teşekkür ediyorum.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ AKADEMİSYENLERE ÖDÜL

Prof. Dr. Ayşe Balat Gaziantep Üniversitesi Kadın Ve Aile Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü

Ben tıp doktoruyum. Öğrencilerime her zaman söylediğim bir söz vardır “Kadın kök hücre gibidir uygun ortam sağlarsanız mucizeleri tanıklık”… Çünkü kök hücre bütün hücrelere dönüşebilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlarım, “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.” Ben inanıyorum ki depremi yaşayan ve o bölgede sahada çalışan birisi olarak biz bu büyük felaketinde üstesinden kadınlarımızla erkeklerimizle birlikte çalışarak geleceğiz.

Doç. Dr. Yekta Gezginç Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde birçok yakınımızı sevdiklerimizi öğrencilerimizi maalesef kaybettik. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu ödülü üniversitem, merkezimiz ve depremde hayatını kaybeden yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Sakine Serap Algın anısına almak istiyorum. Çok teşekkür ederim ülkemiz için, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yaraları sarmaya kadınlarımızın güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Tekin Babuç Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü

Üniversite olarak şimdiye kadar toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık çalışmaları düzenledik. Çok önemsediğimiz bir konu olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna ve şiddetsiz kampüs oluşturmakta bize rol model olan üniversitelerimizle çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Bu yıl için hedefimiz öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda üniversitemizde bir eylem planı kazandırmaktı. Ve şiddetsiz kampüs çalışmalarımız için de bir şiddet danışma merkezi oluşturmak istiyorduk ama bu içinde bulunduğumuz olağanüstü afet koşullarında çalışmalarımız da kısmen sekteye uğradı. Umuyoruz ki hepimiz toparlanacağız ayağa kalkacağız tekrar kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz.