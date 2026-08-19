Türkiye’nin S-400 planı yeniden gündemde: Rus basınından dikkat çeken yeni iddia

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S-400 meselesi, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olma sürecinde ABD ile yürüttüğü görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ankara’nın S-400’lerin geleceğine yönelik olası adımları hem Washington hem de Moskova tarafından yakından izleniyor.

Kommersant’ın değerlendirmesinde üçüncü ülkeye satış seçeneği üzerinde duruldu. Bununla birlikte Rusya’nın onayının hukuki açıdan gerekli olduğu belirtildi. Kommersant’a göre Türkiye, Rusya’nın izni olmadan S-400’leri üçüncü bir ülkeye devredemiyor.

Kommersant’tan S-400 iddiası

Kommersant, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 sistemlerinin mevcut durumunu ele aldı. Haberde, sistemlerin veya bazı bileşenlerinin üçüncü ülkelere devri değerlendirildi. Buna göre böyle bir işlem için Moskova’nın onayı gerekiyor.

Dolayısıyla Ankara’nın tek taraflı satış veya devir yapamayacağı ifade edildi. Olası bir anlaşmada Rusya’nın tutumu belirleyici olacak. Öte yandan gazete, Birleşik Arap Emirlikleri seçeneğine ayrıca dikkat çekti.

BAE olası üçüncü ülke seçeneği olarak öne çıktı

Kommersant’a göre Ankara ile Abu Dabi arasında anlaşma sağlanması halinde süreç farklı ilerleyebilir.

Gazete, Rusya’nın BAE’ye yapılacak olası satışa engel olmayabileceğini ileri sürdü. Bu değerlendirmede BAE’nin NATO üyesi olmaması öne çıkarıldı. Ayrıca Moskova ile Abu Dabi arasındaki mevcut ilişkiler hatırlatıldı.

Dolayısıyla BAE, olası üçüncü ülke seçeneklerinden biri olarak gösterildi. Ancak haberde somut bir satış anlaşmasından söz edilmedi. Rus gazetesinin aktardığı değerlendirmeye göre BAE seçeneği, S-400 meselesinde olası formüllerden biri olabilir.

Türkiye’nin F-35 beklentisi sürüyor

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına yönelik beklentisi de haberde geniş yer buldu. Ankara, F-35 programına ilişkin hedefini koruyor. Buna karşılık S-400 konusu Washington ile görüşmelerde önemli bir başlık oluşturuyor. Türkiye, Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararını 2017 yılında açıklamıştı. İlk teslimatlar ise 2019 yılında başlamıştı.

Ardından ABD, Türkiye’nin F-35 programındaki konumuna yönelik adımlar attı. Böylece iki konu uzun süredir birlikte gündeme gelmeye başladı. Kommersant da son değerlendirmesinde bu bağlantıya dikkat çekti. Gazeteye göre ABD’nin S-400 konusundaki yaklaşımı sürecin önündeki başlıklardan biri.

Erdoğan’ın F-35 açıklaması sonrası S-400 iddiası

Rus gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamasını da hatırlattı. Erdoğan, hafta sonunda Al Jazeera’ya F-35 konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu. Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği söze işaret etmişti.

Erdoğan, Trump’ın F-35 savaş uçakları konusunda verdiği sözün yerine getirilmesini beklediklerini söylemişti. Böylece F-35 konusu Ankara-Washington hattındaki gündemini korudu. Aynı zamanda S-400 sistemlerinin geleceğine ilişkin seçenekler yeniden tartışılmaya başlandı.

BAE seçeneği gündemde ancak Rusya’nın onayı gerekiyor

Kommersant’ın haberinde öne çıkan senaryo, sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi oldu. Ancak böyle bir adımın Rusya’nın onayına bağlı olduğu belirtildi. BAE ise olası seçeneklerden biri olarak gündeme getirildi. Gazete, Moskova’nın BAE ile ilişkilerinde özel bir gerilim bulunmadığını aktardı. Ayrıca ülkenin NATO dışında olması da değerlendirmeye dahil edildi.

Bununla birlikte haberde resmi bir Rus onayının verildiği belirtilmedi. Türkiye ile BAE arasında kesinleşmiş bir S-400 anlaşması da açıklanmadı. Dolayısıyla gündeme gelen seçenek, Kommersant’ın aktardığı değerlendirmeye dayanıyor.