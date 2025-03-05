Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz'ün yeni görevine başladığı bildirildi.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yarbay Hasan Göz'ün büyükelçiliğin askeri ataşesi olarak göreve başladığı belirtildi.
Paylaşımda, "Kardeş Suriye ile askeri alandaki işbirliğimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadesi kullanıldı.
Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz Şam’daki görevine başlamıştır. Kardeş Suriye ile askeri alandaki işbirliğimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/4xJ0m7kwgi— Türkiye in Syria (@TC_Sam_BE) March 4, 2025