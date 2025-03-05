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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz'ün yeni görevine başladığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı
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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yarbay Hasan Göz'ün büyükelçiliğin askeri ataşesi olarak göreve başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kardeş Suriye ile askeri alandaki işbirliğimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

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