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Türkiye'nin satın almak istediği İngilizlere ait iki Eurofighter savaş uçağı Ankara'da (Video)

Türkiye'nin satın almak için görüşmelerde bulunduğu Katar’da Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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Türkiye'nin satın almak istediği İngilizlere ait iki Eurofighter savaş uçağı Ankara'da (Video)
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Türkiye’nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

Katar’da Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

Uçakların geleceğini Bakan Güler duyurmuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığı'nda medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti.

Bakan Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.

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