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Türkiye'nin süt devinde bakteri şoku! Skandalı duyuran işçi işten çıkarıldı

Konya Şeker’in gıda markası Torku’ya ait Panagro tesislerinde 100 tondan fazla süt tozuna bakteri bulaştığı ortaya çıktı. Sağlık açısından risk taşıyan süt tozlarının imha edileceği bildirildi. Yaşanan bu gıda skandalının arkasında ise liyakatsiz yöneticilerin görevlendirilmesinin olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin süt devinde bakteri şoku! Skandalı duyuran işçi işten çıkarıldı
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Soma Termik Santrali'nde üretimin durdurulmasıyla gündeme gelen Konya Şeker'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Şirketin amiral markası Torku’nun Konya’daki Panagro üretim tesislerinde, hatalı planlama sonucu 100 tonun üzerinde süt tozuna bakteri bulaştığı belirlendi. İnsan sağlığına zararlı hale gelen ürünlerin imha edileceği bildirilirken, yaşanan bu krizin ardında liyakatsiz atamaların olduğu iddia edildi.

Türkiye'nin süt devinde bakteri şoku! Skandalı duyuran işçi işten çıkarıldı - Resim : 1

Kurumun zararı 30 milyon lirayı aştı

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre, 100 tonun üzerindeki süt tozunun çöpe gitmesiyle birlikte kurumun zararı personel ve diğer giderler dikkate alındığında 30 milyon lirayı aşmış oldu.

Bakteri bulaşmasına rağmen üretim durdurulmadı

Skandalın perde arkasında ise çarpıcı iddialar yer alıyor. İddiaya göre Panagro tesislerinde süt üretim prosesine bakteri bulaşmasına rağmen üretim durdurulmadı ve bu nedenle tüm parti bozuldu. Daha da dikkat çekici olan ise, bu süreçte tesiste “Süt Üretim Direktörü” görevini alanında uzman biri yerine bir elektrik mühendisinin yürütmesiydi. Çiftçilerin ortak olduğu bir şirkette, liyakatsiz yönetimin yol açtığı bu büyük zarar hem üretici ortakların emeğini boşa çıkardı hem de bölge çiftçisini mağdur etti.

Türkiye'nin süt devinde bakteri şoku! Skandalı duyuran işçi işten çıkarıldı - Resim : 2

12 yıllık çalışan ise işten kovuldu

Tesisin üretim sürecindeki usulsüzlükleri gündeme taşıyan 12 yıllık bir çalışan ise işten kovularak cezalandırıldı. Söz konusu personel, kurumun WhatsApp “Süt Grubu”nda bu durumu paylaştığı için “şirket bilgilerini sızdırmak” gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Yaşananları Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Konya Valiliği’ne ihbar ettiğini belirten personelin, kurumun milyonluk zararını önlemek yerine susturulmaya çalışılması dikkat çekti.

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