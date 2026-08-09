Türkiye, Ukrayna'ya 283 milyon dolarlık silah satışı yapacak

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Ukrayna'nın Türkiye'den 70 ATACMS füzesinin yanı sıra ABD yapımı çeşitli topçu sistemlerini içeren geniş kapsamlı bir silah paketi satın almak üzere anlaşma yaptığı bildirildi.

Ukrayna askerî haber portalı "Militarni"nin haberine göre anlaşma kapsamında ayrıca 12 adet M270 çok namlulu roketatar sistemi, salkım mühimmatlı 227 milimetre kalibreli 2 bin 500'den fazla topçu roketi ve salkım mühimmatlı 203 milimetre çaplı 47 bin topçu mermisi bulunuyor.

Türkiye'nin eski model silahları Ukrayna'ya gidiyor

Ukrayna portalının haberi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye ilettiği, 6 Ağustos tarihli ABD Kongresi Resmî Tutanağı belgelerine dayanıyor.

Buna göre ABD hükümeti, 283 milyon ABD doları (245 milyon euro) değerindeki anlaşmayı onaylıyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin 15 gün içinde itiraz etmemesi hâlinde anlaşma tamamen onaylanmış sayılacak. Konuyla ilgili açıklamalara göre Ankara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki eski model silahları satmak istiyor. Ukrayna ise Rusya'ya karşı topraklarını savunmada ateş gücünü artırabilmek için söz konusu silahlara talip oldu.

Rusya'nın cephe gerisi hedefleri vurulabilecek

Satılan M39 modifikasyonlu ATACMS füzelerinin menzili 165 kilometre. ABD, Ukrayna'ya bu tür kısa menzilli füzeleri daha önce de teslim etmiş, ancak eski Başkan Joe Biden liderliğindeki yönetim, füzelerin Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanımına izin vermekte uzun süre tereddüt etmişti.

Ukrayna ordusu bu füzelerle, Rus birliklerinin cephe gerisindeki yığınakları ve komuta merkezlerini vurma kabiliyetine erişiyor.