Türkiye'nin ünlü su markaları 8 Nisan'da savunma yapacak

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada sona yaklaşıldı.

Soruşturma kapsamında, şirketlerin sözlü savunmalarını sunacağı toplantının 8 Nisan 2025 tarihinde saat 10:30'da yapılacağı duyuruldu.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 'Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ' uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 2 Nisan 2025 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı çevrimiçi olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."