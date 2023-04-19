Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Kocaeli’de dev zirve

Türkiye ihracatının neredeyse 5’te birini tek başına gerçekleştiren Kocaeli, sanayi, akıllı tarım ve şehircilikle ilgili dev bir zirveye ev sahipliği yapacak. 4 Mayıs 2023 Perşembe günü Kocaeli’deki Wellborn Oteli’nde yapılacak zirve, “Türkiye’nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli” başlığını taşıyor.

EKONOMİ Gazetesi öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin, ana sponsorluğunu Yıldızlar Yatırım Holding, medya partnerliğini ise Bloomberg HT üstleniyor.

Açılış konuşmalarını EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yapacağı zirveye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katılacak, etkinlikte üç önemli panel düzenlenecek.

“Sanayiyi Yeni Yüzyıla Taşımak” konulu ilk panelin moderatörlüğünü Açıl Sezen yapacak. Panelde Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin ikinci bölümünde ise EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde; İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat “Sürdürülebilir-Akıllı Tarım Uygulamaları” panelinde görüşlerini paylaşacak.

Kocaeli’ne değer katanlar ödüllendirilecek

Zirve kapsamında düzenlenecek son panelin konusu ise “Dönüşen Dünyada Afete Dayanıklı Şehirler Tasarlamak” olacak. EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde yapılacak son panel iki ayrı oturumdan oluşacak. İlk oturumda İmar ve Kalkınma Bankası-EBRD Türkiye Direktörü Şule Kılıç, Gebze Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Hacı Mantar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yer alacak. İkinci oturumda ise Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İMES OSB Bölge Müdürü, Kocaeli Makine İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Onur Kesici olacak.

Zirvenin kapanışında ise “Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödülleri” sahiplerini bulacak. Zirve Bloomberg HT’nin canlı bağlantılarıyla ekranlara da taşınacak.