Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya için havalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi kapsamında, Türkiye'den iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ettiğini belirten Yumaklı, yangınlardan etkilenen tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine, iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere, başarılar diliyorum. Dileğimiz dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır."