Türkiye'nin yeni turistik treni yola çıktı: Seferlere başlayacağı tarih netleşti

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu.

Rota boyunca üzüm bağları ve tarihi kalesiyle Kalecik, tuz mağarası ve müzeleriyle Çankırı, tarihi konakların bulunduğu Çerkeş, ziyaret edilen ilk duraklar oldu.

Karaelmas Ekspresi yolcularına, klasik Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüme fırsatı sundu.

Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde madencilik tarihine ışık tutulan tur kapsamında, yolcular, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemledi.

Zonguldak'ta ayrıca milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası'nı da gezen turistik tren yolcuları, mağaradaki galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri ilgiyle seyretti.

Sahip olduğu doğasıyla Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Eskipazar'da ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi.

Gece saatlerinde Ankara'ya ulaşan Karaelmas Ekspresi, böylece iki günlük tanıtım seferini tamamladı.

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri, 12 Nisan'da başlayacak.

"Eşsiz bir deneyim"

Yolculuğa ilişkin deneyimlerini ve gözlemlerini AA muhabiriyle paylaşan yolcu Önderhan Gültekin, seyahati "eşsiz bir deneyim" şeklinde tanımladı.

Tren güzergahının çok farklı güzellikler sunduğunu ifade eden Gültekin, "Karayollarıyla gidemediğimiz göremediğimiz bir çok şeyi görme fırsatı yakaladık. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Unutulmaz anılar biriktirdik." dedi.

Gültekin, programda ve gidiş ve dönüş yönünde durulacak şehirlerde yapılacak bazı değişikliklerle programın düzenlenebileceğini belirtti.

Yasemin Kocaman da biraz uzun ama güzel bir tur tecrübesi yaşadıklarını söyledi.

Haftada bir sefer

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Treniyle Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.

Talebe göre sefer sayılarının artırılması öngörülen turlar için seyahat acenteleri de farklı paketlerde seyahat seçenekleri sunacak.

Turistik tren turlarıyla rota üzerindeki şehirlerin yanı sıra bu şehirlere yakın diğer kentlerin turizmine de katkı sunulması bekleniyor.