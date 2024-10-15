  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye’ye emekli maaşlarını artırın tavsiyesi geldi
Takip Et

Türkiye’ye emekli maaşlarını artırın tavsiyesi geldi

Mercer ile CFA Enstitü’nün küresel emeklilik endeksine göre, Türkiye emekli maaşlarında en düşük notu alırken, “en düşük emekli maaşlarının artırılması” çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’ye emekli maaşlarını artırın tavsiyesi geldi
Takip Et

ABD merkezli danışmanlık firması Mercer ve CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi raporu açıklandı.

48 ülkenin emeklilik sisteminin karşılaştırıldığı endekste 48 ülke arasında Türkiye 45. sırada yer aldı. En iyi emeklilik sistemi Hollanda’da oldu.

Türkiye, D kategorisinde yer aldı

Ülkelerin emeklilik sisteminin yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük olarak alt endekslerde yer aldığı göstergelere göre yapılan değerlendirilmesinde, A, B+, B, C+, C, D ve E olmak üzere 7 kategoriye ayrıldı.

Türkiye ise D kategorisinde yer aldı. D kategorisi, "istenilen bazı özelliklere sahip olan ancak aynı zamanda ele alınması gereken ciddi zayıflıkları ve/veya eksiklikleri de bulunan; iyileştirmeler olmadan etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli olan sistemleri" şeklinde tanımlandı.

Endeks değeri 35-50 puan arasında yer alan ülkelerin bulunduğu D kategorisinde, Türkiye’nin dışında Güney Afrika, Filipinler, Arjantin ve Hindistan yer aldı.

“Emekli aylıklarını artırın” önerisi

Alt endekslerdeki sınırlı iyileşmeler, Türkiye'nin endeks değerini 2023'te 46,3'ten 2024'te 48,3'e yükseltirken, Türkiye'ye tavsiyelerde bulunuldu.

Raporda, Türk emeklilik sisteminde "en düşük emekli aylığının artırılması" önerilirken, emeklilik öncesi bireysel emeklilik fonlarına erişimin de sınırlandırılması tavsiyeler arasında yer aldı.

Hollanda ilk sırada, Türkiye en düşük not grubu olan kategoride!Hollanda ilk sırada, Türkiye en düşük not grubu olan kategoride!Ekonomi
Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Senaryoları!Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Senaryoları!Gündem
Asgari ücrette öne çıkan rakam 23-25 bin TLAsgari ücrette öne çıkan rakam 23-25 bin TLEkonomi

 

Gündem
Instagram yasağına ilişkin dava sonuçlandı: Zarar eden herkes dava açabilir
Instagram yasağına ilişkin dava sonuçlandı: Zarar eden herkes dava açabilir
SON DAKİKA... Üniversiteli Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu
Üniversiteli Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu
Belediyenin işten çıkardığı 800 işçi eylemlerini 5 aydır sürdürüyor
Belediyenin işten çıkardığı 800 işçi eylemlerini 5 aydır sürdürüyor
Hamile kadın, metrobüste doğum yaptı
Hamile kadın, metrobüste doğum yaptı
Yargıtay, Jitem davasında beraat kararlarını onadı
Yargıtay, Jitem davasında beraat kararlarını onadı
İzmir Foça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir Foça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor