Türkiye'ye getirilen Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkartılan ve Macaristan ülkesinden Türkiye’ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesini müteakip Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu konumundaki Serdar Sertçelik, Macaristan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'ye iade edilmişti

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Sertçelik, Türkiye'ye iade edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.



Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.