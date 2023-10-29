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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı teröristin Suriye sınırında yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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