Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li teröristin Suriye sınırında yakalandığı açıklandı.
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.