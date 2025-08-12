Türkiye'ye ilk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derlediği “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” raporunu yayımladı.

Verilere göre, haziran ayında Türkiye’ye 1,6 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 ayında toplam UDY girişi 6,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 27 artışa işaret ederken, 2002’den bu yana Türkiye’ye giren toplam UDY miktarı 281 milyar doları aştı.

Yılın ilk 6 ayındaki yatırımların 3,9 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde oldu. Yılın ilk yarısındaki toplam UDY’nin 2,2 milyar doları borçlanma araçları, 0,9 milyar doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı dönem içerisinde yatırım tasfiyelerinin 669 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, ilk 6 aydaki toplam UDY girişi 6,3 milyar dolar oldu.

Toptan ve perakende ticaret yüzde 47’lik bir pay aldı

2025 yılının ilk 6 ayı içerisinde gerçekleşen 3,9 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 1,8 milyar dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret yüzde 47’lik bir pay aldı. Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 9’unu çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 8’lik payı ile finans ve sigorta faaliyetleri ve yüzde 6’lık payı ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu.

En fazla uluslararası yatırım Hollanda, Kazakistan ve ABD’den

2002-2024 dönemi toplamında yüzde 58’lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025’in ilk 6 ayında yüzde 52’lik bir pay aldı. Aynı dönem içerisinde Orta Asya ülkeleri yüzde 20’lik paylarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikinci bölge olurken, 610 milyon dolarlık yatırımıyla Kazakistan bu değerdeki asıl itici güç oldu. 2025’in ilk yarısı özelinde bölgelere ek olarak ülkeler sıralamasına bakıldığında, Hollanda yüzde 35’lik bir payı beraberinde getiren 1,4 milyar dolarlık yatırımıyla en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 16 ile Kazakistan, yüzde 10 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 6 ile Almanya ve yüzde 5 ile Azerbaycan takip etti.